'Berat Albayrak istifa etti! Varlık Fonu toplantısına katılmayacak' iddiası

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak’ın, Varlık Fonu’ndaki "başkanvekilliği" görevinden de ‘affını istediği’ belirtildi. CHP'li Barış yarkadaş açıkladı: Bugünkü toplantıya katılmayacak...

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ani bir kararla istifa eden Berat Albayrak'ın, Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa ettiği iddia edildi. Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Albayrak bu görevden de 'affını istedi.'" iddiasında bulundu.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu, bugün saat 17:00'de İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde toplanacak. Bakanlık görevinden ayrılmasının ardından Varlık Fonu'ndaki görevine devam edip etmeyeceği tartışma konusu olan Albayrak'ın bu görevden de "affını istediğini" öne sürüldü.

Eski CHP Milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Edindiğim bilgiye göre, Albayrak bu görevden de 'affını istedi.' Albayrak, bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan Varlık Fonu toplantısına da katılmayacak” dedi.

Önceki gece @halktvcomtr dün gece ise @tv100 'de sordum: "Berat Albayrak nerede ve Varlık Fonu'ndaki görevi devam ediyor mu?" Edindiğim bilgiye göre, Albayrak bu görevden de "affını istedi." Albayrak, bugün Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan VF toplantısına da katılmayacak. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 27, 2020

Özgeçmişi değiştirilmişti

Albayrak, Bakanlık görevinden istifa etmesine karşın Varlık Fonu’ndaki yönetim kurulu başkanvekilliği görevini sürdürüyordu. Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyelerini tanıttığı sayfasına Albayrak’ın özgeçmişi istifa sonrasında yeniden düzenlenmişti.