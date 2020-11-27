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Isparta'dan mide bulandıran haber! 4 çocuk babası adam 8 çocuğa istismarda bulundu

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ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde evli ve 4 çocuk babası Ahmet Ş. (51), yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

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 4 erkek çocuk sahibi Ahmet Ş.'nin, köy halkının kayısı hasadı için bahçelere gitmesini fırsat bilerek, sokakta oynayan çocukları evine götürdüğü ve cinsel içerikli videolar izlettiği öne sürüldü. Şüphelinin aynı zamanda çocukların iç çamaşırlarını çıkarıp cinsel organlarının fotoğraflarını çektiği ileri sürüldü.

Çocukların ailelerine anlatmasıyla olay ortaya çıktı

İddiaya göre, Ahmet Ş.'nin cinsel istismarına maruz kalan çocuklardan bazıları, durumu ailelerine anlattı. Olayı duyunca şok geçiren anne babalar, jandarmaya şikayetçi oldu. E.K ve C.Y.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Ahmet Ş., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin cep telefonuna ise el konuldu.

Cep telefonu incelemeye alındı

Ahmet Ş.'nin Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda incelenen telefonunda, çok sayıda cinsel içerikli video ile söz konusu çocukların cinsel organlarının fotoğraflarının olduğu tespit edildi.

Yaşları 7 ila 10 arasında 7'si kız, 8 çocuğa çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ahmet Ş., dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Ahmet Ş., Yalvaç T tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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