Bir anlık dalgınlık pahalıya patladı çöp tenekesine yazı astı

MALATYA’da yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer, engelli ve emekli maaşıyla biriktirdiği para ile aldığı 4 bileziğinin bulunduğu çantayı yanlışlıkla sokaktaki çöpe attı. Durumun farkına varan kadın hemen altınları attığı çöpün yanına gitti ancak 4 bilezikten 3'ünün alındığını gördü.

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki Handan Benzer, yıllardır biriktirdiği engelli ve emekli maaşını altına yatırdı ve bu zamana kadar 4 bilezik biriktirdi.

Bileziklerini evde muhafaza eden kadın, altınları başka bir çantaya koydu ve bir anlık dalgınlıkla o çantayı da evdeki çöplerle birlikte çöp kutusuna attı.

Yetim parası yenmez yazısı astı

Hayatının şokunu yaşayan Benzer, hemen çöp kutusunun yanına gitti ancak bileziklerden sadece birini bulabildi. Altınları attığı çöp tenekesinin üzerine 'Allah rızası için yetim parası olan 3 adet bilezik yanlışlıkla çöpe atılmıştır. Bulanların bu numarayı aramasını rica ediyorum. Yetim parası yenmez' yazısı yazan Gezen, altınlarını aramaya başladı.

Bileziklerini bulanlara seslenen Benzer, "Allah rızası için altınlarımızı bulanların geri getirmesini istiyorum. Güçlükle biriktirdiğim parayla aldım" dedi.