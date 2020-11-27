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Mersin'de zorla evlendirdiler iğrenç şifre çözüldü! 26 adrese şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı
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MERSİN'de ’çanta’ kod adıyla 26 adrese düzenlenen şafak operasyonunda fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden, yer temin ettiği iddia edilen 24 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam edilirken, işlemleri biten 8’i kadın 24 kişi adliyeye sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde fuhuş yapan, yaptıran, aracılık eden ve yer temin eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. İl genelinde farklı farklı bölgelerde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, 3 aylık teknik takip ve incelemenin ardından operasyon için düğmeye bastı.

145 polisin katılımıyla Mersin'de 26 adrese eş zamanlı düzenlenen ’çanta’ kod adlı operasyonda, 24 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 4 tablet bilgisayar, 1 laptop, 1 tabanca ile 56 mermi ele geçirildi.


Sana "çantayı" gönderiyorum
Yapılan incelemede, şüphelilerin bazılarının başları belaya girmesin diye fuhuşa zorlanan kadınlarla resmi nikahla evlendikleri tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin telefonda müşterilerle görüşürken kadınları, ’çanta’ diye adlandırdıkları belirlendi. Öte yandan şüphelilerin bazı durumlarda kadınları transfer yaptıkları, sana "çantayı" gönderiyorum diye haberleştikleri de ortaya çıktı.


2 kişi aranıyor
Olayla ilgili 158 kişiye işlem yapılırken, gözaltına alınan 8’i kadın 24 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin aranmasına devam ediyor.

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