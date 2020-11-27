Xiaomi'nin CEO'su şirket isminin nereden geldiğini açıkladı! İşte logoların anlamları
Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin adının nasıl verildiği ve anlamı hakkında ilk kez konuştu.
Şirketlerin logoları insanların ilgili çekmeyi başarıyor. Son yıllarda ilginç tasarıma imza atan teknoloji şirketleri kullanıcıların merak konusu haline geldi. Türkiye'de telefon piyasasına giren Xiaomi'nin anlamı yıllar sonra belli oldu. Şirketin CEO'su herkesi şaşırtacak bir açıklamada bulundu.
İşte ünlü markaların birbirinden ilginç logolarının anlamı...
BMW: Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.
Google: Bundan 4 yıl önce ikonik logosunu değiştirdiğinden beri yeni logonun tasarımsal hatalara sahip olduğu defalarca dile getirilmişti. Ancak bu tasarım o kadar basit bir hataya ev sahipliği yapamayacak bir detaya ev sahipliği yapıyor.
Google: Teknoloji devi Google'ın yeni logosunun ardında altın oran var. Apple'ın logosunda da başvurduğu altın oranı matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran olarak tarif etmek mümkün.