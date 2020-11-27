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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk gemisine hukuk dışı aramaya re’sen soruşturma başlattı

TÜRKİYE'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı geminin Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aranması sonrası tepkiler art arda gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da hukuk dışı arama hakkında soruşturma başlattı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı "ROSELİNE-A" isimli ticari geminin açık denizde uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin resen soruşturma başlattı. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ticari geminin açık denizde 22 Kasım'da Türkiye'nin arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı şekilde arandığı bildirildi.

Açıklamada Başsavcılığın konuyla ilgili resen soruşturma başlattığı belirtildi.

Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan Türk bandıralı "ROSELİNE-A" gemisi,Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyni tarafından, Doğu Akdeniz'de, Mora Yarımadası'nın güneybatısında uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmıştı. 

Deniz hukukuna göre, gemilerde arama yapabilmek üzere gemiye personelin çıkması için bayrak devletinin rızasının alınması gerekiyor. Hamburg Fırkateyni'nin personeli, Türkiye'den böyle bir izin almadan gemiye helikopterden iniş yapmış, yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri açarak aramıştı. 

 Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek ve boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrılmıştı.

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