Erdoğan, Bülent Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez 'parsel parsel' tartışmasında istedi
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, "Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez "parsel parsel" tartışmasında istedi, Davutoğlu kabul etmedi" açıklaması yaptı.Abone ol
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyleyen Üstün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı" ifadelerini kullandı.
İlk kriz 'parsel parsel çıkışı'
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, TV5'te yayınlanan Ankara Bürosu adlı programa konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel tartışmanın ardından, Davutoğlu'na Arınç'ı görevden alması için talepte bulunduğunu söyledi.
"Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu"
İkili arasındaki 'parsel parsel' tartışmasının partiye ciddi zararlar verdiğini söyleyen Üstün, "Böyle bir atmosferin ortaya çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı. Davutoğlu bu kadar vefalı biri işte" dedi.
Ne olmuştu?
Dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 2015 yılında, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e ithafen, "Ankara'yı paralel yapıya parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmıştı. Arınç'ın bu söylemleri ikili arasında gündemi uzun süre meşgul eden tartışmalara neden olmuştu. 2017 yılında Arınç'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden Gökçek'e yönelik, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" şeklinde paylaşım yapmasının ardından, Gökçek konuyu mahkemeye taşımış ve 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Ancak mahkeme Gökçek'in bu talebini, Arınç'ın ifadelerinin tartışılmasının kamu yararına olduğunu gerekçe göstererek reddetmişti.