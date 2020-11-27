Erdoğan, Bülent Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez 'parsel parsel' tartışmasında istedi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, "Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını ilk kez "parsel parsel" tartışmasında istedi, Davutoğlu kabul etmedi" açıklaması yaptı.

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Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilk kavganın Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını söyleyen Üstün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı" ifadelerini kullandı.

İlk kriz 'parsel parsel çıkışı'

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, TV5'te yayınlanan Ankara Bürosu adlı programa konuk oldu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel tartışmanın ardından, Davutoğlu'na Arınç'ı görevden alması için talepte bulunduğunu söyledi.

"Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu"

İkili arasındaki 'parsel parsel' tartışmasının partiye ciddi zararlar verdiğini söyleyen Üstün, "Böyle bir atmosferin ortaya çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arınç'ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, 'bu hükûmetin başbakanı benim' diyerek Bülent Arınç'ı görevden almadı. Davutoğlu bu kadar vefalı biri işte" dedi.