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Kanuni sondaj gemisinde kule montajı başladı

Geminin kulelerinin Filyos Limanı'na getirilmesiyle çalışmalar hızlandırıldı.

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Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de gerçekleştireceği faaliyetler için hazırlanıyor.

14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin kule montajı çalışmaları başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 227 metre uzunluğa, 114 metre yüksekliğe, 42 metre genişliğe ve 60 bin 316 groston ağırlığa sahip Kanuni sondaj gemisinin, Filyos Limanı'nda kule montajı, deniz seyir testi, sondaj ekipmanlarının montajı ve kuyu dibi emniyet sistemi bakım işleri gerçekleştirilecek.

Kule Filyos'a getirildi 

Sondaj gemisi Kanuni'nin, Haydarpaşa Limanı'nda sökülen kulesi başka bir gemiyle Filyos Limanı'na getirildi. Kulenin, burada kurulan vinç yardımıyla karaya indirilmesinin ardından çalışmalar hız kazandı.

2021'de Karadeniz'de sondaja başlayacak

Vinç yardımıyla hareket ettirilen kulenin, Kanuni'ye montajının tamamlanmasının ardından gemiye deniz seyir testi yapılacak.

Gelecek günlerde diğer çalışmaların da bitirilmesinin ardından Kanuni, 2021'in ilk aylarında Fatih ile birlikte Karadeniz'de ilk sondaj faaliyetine başlayacak.

Kanuni sondaj gemisi 

TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan gemi, ortalama 8 mil hızla 19 Ekim'de İstanbul Boğazı'ndan geçerek Haydarpaşa Limanı'na gelmişti.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni, 13 Kasım'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla gerçekleştirilen uğurlama töreninin ardından 14 Kasım'da Filyos Limanı'na ulaşmıştı.

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