Sergen Yalçın'dan derbi taktiği: Önde baskı, hızlı hücum

Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi Kadıköy’de önce durdurup sonra vurma düşüncesinde.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise sürekli ders çalışıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; pozitif futboldan yana olan ancak kadro yapısına ve rakibe göre de taktik değişikliklere giden Beşiktaş’ın efsane ismi, Kanarya’yı önde baskı ile durdurmayı ve rahat oyun kurmasını önlemeyi düşünüyor. Ve orta alanda kazanılan topların da hızlı kullanılarak sonuca gidilmesi hedefleniyor. Tabii ki bu durumda Larin ve Aboubakar gibi isimlerin formu önem arz ediyor.

Kartal adına kilit isim ise hiç kuşkusuz Atiba’nın durumu. Başakşehir maçında sergilediği performansla parmak ısırtan Kanadalı oyuncu modern futbolun hem savunma hem de hücum yönünü kusursuz bir şekilde ortaya koymuştu.

Atiba’ya özgürlük

Sergen Yalçın, Atiba’ya derbide de büyük sorumluluk yüklüyor. Emektar oyuncunun hem ileride hem de savunma güvenliğinde sorumluluk almasını istiyor. Teknik ekip ve takım adına da Atiba’nın derbi tecrübesi avantaj olarak görülüyor.