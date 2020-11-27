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İstanbul'da organ ticareti operasyonu! 18 şüpheli gözaltına alındı

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İSTANBUL'da organ ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

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İstanbul, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde organ nakli için başvuru yapan ve akraba ya da yakın arkadaş olduklarını belirten yabancı uyruklu 18 kişinin çelişkili beyanda bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yabancı uyruklu kişilerin akraba olmadıklarını ve para karşılığı organ ticari yaptıklarını belirledi. Ekipler Nijerya, Uganda, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Kırgızistan ve Türkmenistan uyruklu 18 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kaşe ve sahte evrak yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken 10'u adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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