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Prof. Dr. Naci Görür Malatya’daki depremi sonrası uyardı: Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı

MALATYA’da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında bir harita ile uyarıda bulunarak "Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" dedi.

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Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür Malatya’daki 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Görür depremin hemen ardından yaptığı açıklamada ‘Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı. Selamlar’ ifadelerini kullandı.

Prof. Pampal: Burada kırılma olursa çok daha büyük depremler bekliyoruz

Prof. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğu Anadolu fayının tam ortasında yer alan bir bölge. Yakın zamanda biliyorsunuz Elazığ, Malatya'yı etkileyen bir deprem yaşadık. Maalesef can kayıpları da oldu. Çok büyük bir deprem olmaması şanstı. Çünkü burada daha büyük depremlere neden olabilecek parça var. 1875 yılında 7'den büyük yaratmış, 85 kilometre boyunda bir parçadır.

Büyük bir deprem olmaması şanstır. Adıyaman, Gölbaşı'na doğru olan kısım kırılmamış durumda. Kuzeyde Palu-Hazar segmenti kırılmamış durumda. Sivrice-Pötürge arası kırıldı. Bu ana depremin artçıları oluyor. Çevrede çok büyük olmayan faylar var, bunların kırılmasına bağlı olarak da bir takım 4,7 - 4,9 verildi galiba depremin büyüklüğü, depremlerin olması şaşırtmıyor bizi. Bizi daha çok kaygılandıran, bu bölgenin güney batıya doğru, Adıyaman Gölbaşı, Gölbaşı Türkoğlu, Türkoğlu Hatay segmentleri var Doğu Anadolu fayının. Burada kırılma olursa çok daha büyük depremler bekliyoruz."

Prof. Ersoy: Yıkıcı depremler eninde sonunda gelecektir, bundan kaçış yok

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da canlı yayında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşlar bunu çok hissettikleri için korkmuşlardır, eminim. Bu büyüklükteki bir depremin binayı yıkmaması gerekir, ancak 5.5 büyüklüğünden fazla olduğu zaman bu olabilir. Evden dışarı çıkınca da artçı depremlere karşı binalardan uzak olmaları gerekir.

Doğu Anadolu Fayı'nda periyodik depremler olmaya başladı. Bunlar daha büyük bir deprem oluşturma kapasitesi olduğundan bu depremler çok sürpriz olmuyor. Burada esas olan yapıları depreme dayanıklı hale getirmek, bizim için tek kurtuluş. Yıkıcı depremler eninde sonunda gelecektir, bundan kaçış yok.

4.7 büyüklüğündeki bir deprem, büyük depremin enerjisini almışsa bile bu çok küçük ölçüdedir, ama büyük deprem olabilir sinyali veriyor."

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