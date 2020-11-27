Hatay'da bu camide 500 yıldır dönüyor ziyaretçiler hayranlıkla inceliyor

Deprem terazisi olma özelliğiyle Hatay’da ilk ve tek olan Mahremiye Camii, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi görüyor. 1400-1500 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen caminin müezzini Osman Karagöz, silindir mermer taştan oluşan deprem terazilerinin dönmesinin, binanın zarar görmediği anlamına geldiğini söyledi.