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Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan Bakan Fahrettin Koca'ya sert eleştiriler

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle ilgili açıklamalarını "Bakan Koca merak edilen hiçbir konuya, kısa, net, anlaşılır ve akılda kalır açıklamalar getirmiyor" ifadeleriyle yorumladı.

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Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Covid-19 hastalığının Türkiye'de başladığı günden bu yana en sevdiği ve saydığı insanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olduğunu belirterek, merak edilen hiçbir konuya kısa, net, anlaşılır ve akılda kalır açıklamalar getirmediğini, milletin yarısını aç susuz, kafasında panik yaratacak sorularla yatağa yolladığını söyledi:

"Hem de tam akşam yemeği saatinde halkı iki saat ekran başında tutup elle tutulur çok az şey söyleyen, merak edilen hiçbir konuya, kısa, net, anlaşılır ve akılda kalır açıklamalar getirmeyen, milletin yarısını usandırıp ekran başından kaçıran, kalanı da aç susuz, kafasında panik yaratacak bin soruyla yatağa yollayan Sağlık Bakanı'ma, gene bir Şinasi Nahit lafıyla veda edeyim.

'Harika da bakanım, harika da...'

Sağlık Bakanı Koca'nın 25 Kasım Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında, zatürree ilaçlarını erken kullanılmaya başlanması yönündeki açıklamasına da değinen Hıncal Uluç, bugünkü yazısında "Bu ilaçlar sayesinde "Zatürre kovid" ölümleri yüzde 30'dan yüzde 3'e düşmüş. Harika da bakanım, harika da, ilaçlara nerde, nasıl ulaşacak özellikle gücü yetmeyenler?" ifadelerini kullandı.

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