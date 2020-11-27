Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandı yoğun bakıma alındı
Teknik direktör Yılmaz Vural, Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.Abone ol
Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandı. Ünlü teknik adam koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Entübe edildi
Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.
Haziran ayında da koronavirüse yakalanmıştı
67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.
Tecrübeli hoca en son Akhisar'ı çalıştırmış ve görevinden ağustos ayında ayrılmıştı.