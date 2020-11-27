Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Ülke ayağa kalktı tepkiler çığ gibi
Hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen veda töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıkarken skandal görüntüler ülkede infiale yol açtı.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın başkent Buenos Aires'te düzenlenen veda ve anma töreninde sevenleriyle polis arasında arbede çıktı. Maradona'ya veda etmek isteyen kalabalık, dün gece saatlerinde naaşın getirildiği Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'ya girdi.
Göz yaşartıcı gazla müdahale: Önce Casa Rosada'nın önündeki Mayıs Meydanı'nda bulunan bariyerleri aşan kalabalık, başkanlık binasının iç avlusuna girdi. Güvenlik güçlerinin, başkanlık binasına girenlere göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle Casa Rosada'da durum kısa süreliğine sakinleştirildi.
Gözaltına alınanlar oldu: Olaylar nedeniyle Maradona'nın naaşı, bulunduğu salondan çıkarılarak farklı bölüme taşındı. Törenin belirlenen saatte bitirileceğinin açıklanması üzerine başkanlık binasına yaklaşık bir kilometre uzaklıkta Maradona'nın hayranlarıyla güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Polis, sert cisimler atan kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Çatışma nedeniyle yaralananlar ve gözaltına alınanlar olduğu açıklandı.
Anne ve babasının yanına defnedildi: Maradona, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde Bella Vista Mezarlığında, ailesinin isteği üzerine sadece aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bella Vista Mezarlığına hayranlarının oluşturduğu uzun bir konvoy ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Maradona'nın naaşı anne ve babasının yanına defnedildi.