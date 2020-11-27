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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması

Demirören Haber Ajansı

Yurtdışına kaçan FETÖ'cülerin yakalanmasına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütünün sözde Hava Kuvvetleri İmamı darbeci Adil Öksüz ile firari eski savcı Zekeriya Öz'ün yakalanmasında Interpol'ü sert bir dille eleştirdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün Türkiye'ye iadesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yurt dışına firar eden FETÖ'cülerin iadesi için 4 yıldır mücadele ettiklerini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

Interpol diye bir kuruluş var! İstiyoruz kale almıyorlar

"4 yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık olmadı, bağırdık olmadı, kavga ettik olmadı, mücadele ettik olmadı, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz'ü de istiyoruz, Adil Öksüz'ü de istiyoruz, istemediğimiz yok, hepsini istiyoruz, kale almıyorlar."

"Güvenlikte güçlü bir sonuç elde ediliyorsa herkesin ortaya koyduğu ortak gayretle beraberdir"

Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde Cezayir'den firari bir FETÖ'cüyü yurda getirdiklerini anımsatarak, "Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Cezayir Cumhurbaşkanından. İstedik, iki kişiydi birisi daha önce kaçmış, ötekisi oranın sorumlularından birisiydi; aldık getirdik. 4 yıldır Genelkurmay, Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Millî İstihbarat Teşkilatı bugün, eğer güvenlikte güçlü bir sonuç elde ediliyorsa herkesin ortaya koyduğu ortak gayretle beraberdir, bir mücadeleyle beraberdir. "dedi.

Bakan Soylu, "Belki tarihimizde hiçbir zaman böyle bir uyum yaşanmamıştır ve bu uyumu devam ettirmek hepimizin de sorumluluğu içerisindedir. Çünkü sonuç alıyoruz; çünkü çocuklarımız, milletimiz, geleceğimiz, gelecek neslimiz bundan istifade ediyor. Çünkü kafamızı kaldırabildik" ifadelerini kullandı. 

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