Balıkesir'de turşu fabrikasında yangın çıktı!Ekipler alevlere müdahale ediyor
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesindeki bir turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.Abone ol
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İbirler Mahallesi mevkisindeki turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevlere bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.
İşçilerin tahliye edildiği fabrikadaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.