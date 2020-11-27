Zorunlu karşılıklarda yeni dönem! Piyasadan 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar çekilecek

Merkez Bankası, zorunlu karşılıklarda kredi büyümesine göre farklılaşmayı kaldırırken, TL ve yabancı para ZK'ları da belirli vadelerde artırdı. Yapılan bu değişikliklerle birlikte piyasadan 12.3 milyar lira ve 5.7 milyar dolar karşılığı döviz çekilmiş olacak.

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Bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklardaki reel kredi büyümesine göre getirilmiş olan farklılaştırma kaldırılırken, TL ve yabancı para yükümlülüklere uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Zorunlu karşılıklarda yapılan değişikliklerle birlikte piyasadan yaklaşık 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar çekilecek.

Tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanması kararı

Dünya'nın aktardığına göre, zorunlu karşılıklarda reel kredi büyümesine göre farklılaşmanın kaldırılmasının yanı sıra faiz/nema oranları uygulaması da kaldırıldı.

TCMB, ZK ve faiz/nema oranlarının tüm sektör için aynı oranlar üzerinden uygulanmasına ve TL cinsinden ödenen ZK faiz/nema oranının tüm sektör için yüzde 12 olarak uygulanmasına karar verdi.