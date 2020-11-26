Kredi çekecekler dikkat! Faiz oranları değişti işte banka banka yeni faiz oranları...
19 Kasım'da Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 15'e yükseltmesinin ardından bankalar kredi faizlerinde değişikliğe gitti. İşte kredi türüne göre, banka banka faiz oranları...
Merkez Bankası, 19 Kasım'da politika faizini yüzde 10,25'ten 15'e çıkardı. Merkez Bankası’nın 475 baz puanlık faiz yükseltmesiyle birlikte bankalar da harekete geçti. Bankaların tüketici, araç, ve konut faizlerine değişikliğe giderek, faiz oranlarını artırdı. İşte banka banka güncel faiz oranları ve örnek ödeme tablosu...
İş Bankası
İhtiyaç kredisi faizi: Yüzde 1.40
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 36 ay
Aylık ödeme: 3724 lira
Toplam ödeme: 134 bin 607 lira
İş Bankası
Konut kredisi faizi: Yüzde 1.35
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 120 ay
Aylık ödeme: 1687 lira
Toplam ödeme: 204 bin 311 lira
İş Bankası
Taşıt kredisi faizi: Yüzde 1.50
Kredi tutarı: 100 bin lira
Kredi vadesi: 60 ay
Aylık ödeme: 2739 lira
Toplam ödeme: 164 bin 900 lira