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Gökhan Gönül Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek mi?

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başladı. Deneyimli futbolcunun derbide ilk 11'de görev yapması bekleniyor.

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Derbi maçta Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe’de Gökhan Gönül sevinci yaşanıyor.

Hafta boyunca derbiye yetişmesi için harcanan yoğun çaba meyvesini verdi. Takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül’ün derbide ilk 11'de olması bekleniyor.

Çalışmalarını salonda sürdüren Harun Tekin’in de Pazartesi günü sahaya ineceği belirtildi.  Sinan, Valencia, Tolga, Sangare ve Samatta ise bugünkü antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe, Beşiktaş’ı Pazar günü Ülker Stadyumu’nda ağırlayacak.

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