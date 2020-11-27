Adana'da bilardo sopasıyla dövüp suya sokarak öldürdüler! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
ADANA'da 49 yaşındaki Cihat Ercan'ı bilardo sopasıyla işkence edilerek öldürüldü. Korkunç olayın kan donduran detayları ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, olay 22 Kasım günü Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat Ercan (49), tarım arazisini Eren Yiğit’e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen tarlayı kullanması için vermeyince Yiğit, parasını geri istedi.
Ercan parayı da tarlayı da vermeyince Yiğit, arkadaşlarıyla Ercan’ın evine gitti. Yiğit, sabah saatlerinde evden aldıkları Ercan’ı Adana’da bir portakal bahçesine getirdi.
Ercan’ın elini ayağını bağlayan şahıslar yanlarında getirdikleri bilardo sopalarıyla parayı vermesi için onu dövmeye başladı. Vücudunun her tarafına sopa darbesi alan Ercan kendinden geçti. Bu arada Ercan’ın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Çalışma başlatıldı: Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Ercan’ın Adana’ya kaçırıldığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.