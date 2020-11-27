Adana'da bilardo sopasıyla dövüp suya sokarak öldürdüler! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Kasım günü Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat Ercan (49), tarım arazisini Eren Yiğit’e 60 bin lira karşılığında kiraladı. Ercan, parayı almasına rağmen tarlayı kullanması için vermeyince Yiğit, parasını geri istedi.