BIST 1.342
DOLAR 7,83
EURO 9,34
ALTIN 454,40
HABER /  DÜNYA
ADV Mediamarkt'ın %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın
ADV Morhipo'dan muhteşem indirim fırsatları

Avusturya’da ismi İngilizce küfür içeren köy adını Fugging olarak değiştirdi

Anadolu Ajansı

Avusturya’nın "F…..ing" adlı köyü, turistlerin ve çevre halkının şakalarına maruz kaldığı için İngilizce küfür anlamına gelen köy ismini “Fugging” olarak değiştirdi.

Abone ol

Yukarı Avusturya'nın sınır bölgesinde, Salzburg'un 30 kilometre kuzeyinde küçük bir köy olan F…..ing, turistlerin ve çevre halkının alay konusu olduklarının belirterek, yeni yılda köyün ismini “Fugging” olarak değiştireceklerini açıkladı.

Köy halkı, köyün eski isminin İngilizce dilinde küfür içermesi sebebiyle bu kararı aldıklarını ekledi. 

Yerel köy meclisi bu hafta başında toplanarak köyün yeni adının “Fugging” olmasına karar verdi. Meclisin aldığı karar metni, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hatay'da bu camide 500 yıldır dönüyor ziyaretçiler hayranlıkla inceliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da nükleer madde alarmı! MİT'e teslim edeceğiz diyerek çaldı polis ekipleri harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli koronavirüs yasağı açıklaması
Piyasa uzmanı İslam Memiş'ten "Dolar mı alayım altın mı?" sorusuna yanıt tam sırası
Zorunlu karşılıklarda yeni dönem! Piyasadan 12.3 milyar TL ve 5.7 milyar dolar çekilecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Adil Öksüz ve Zekeriya Öz açıklaması
Yılmaz Vural, koronavirüse yakalandı yoğun bakıma alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Doya Doya Moda Ceren Keskin kimdir yaşı kaç yarışma için 8 kilo aldı
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz:Kurallara uymazsak, bu artışı durduramayız
Milyonlarca vizonun itlaf edildi! Danimarka'da başbakan gözyaşları içinde özür diledi
Doya Doya Moda Aleyna Türkoğlu kimdir yaşı kaç kilosu ve boyu
A Milli Takım 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ikinci torbada
Bugün camiler açık mı cuma namazı var mı Diyanet?
Yorumlar