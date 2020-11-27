Son dakika gelişmesi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), dikkat çeken atamalara imza attı. HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.

İşte diğer isimler;

Yüksel Kocaman

İrfan Fidan

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinsoy