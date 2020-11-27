HSK 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
Son dakika gelişmesi... Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.Abone ol
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), dikkat çeken atamalara imza attı. HSK, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti.
İşte diğer isimler;
Yüksel Kocaman
İrfan Fidan
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinsoy
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