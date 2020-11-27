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Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur eşleşmeleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmelerine dair kura çekimi gerçekleştirildi. 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak karşılaşmalar işte şöyle:

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Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan mücadeleler 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak. 4. turda tur atlayan 26 takımın yanı sıra geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Trabzonspor ve Avrupa Kupaları’nda mücadele etme hakkı kazanan M.Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yer aldığı kura 32 takımla çekildi.

Statü gereği 16 takım seri başı olurken, karşılaşmalar seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

DG Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Bld. Spor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
M.Başakşehir - Turgutluspor

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