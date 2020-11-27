Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eşleşmelerine dair kura çekimi gerçekleştirildi. 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak karşılaşmalar işte şöyle:

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Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen kura çekimiyle Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Tek maçlı eleme usulüne göre gerçekleşecek olan mücadeleler 15-16-17 Aralık tarihinde oynanacak. 4. turda tur atlayan 26 takımın yanı sıra geçtiğimiz sezon kupayı müzesine götüren Trabzonspor ve Avrupa Kupaları’nda mücadele etme hakkı kazanan M.Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, DG Sivasspor, Galatasaray ve Beşiktaş’ın yer aldığı kura 32 takımla çekildi.

Statü gereği 16 takım seri başı olurken, karşılaşmalar seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

DG Sivasspor - Giresunspor

Kasımpaşa - Muğlaspor

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor

Antalyaspor - Boluspor

Konyaspor - Altınordu

Trabzonspor - Adana Demirspor

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor

Beşiktaş - Tarsus İdman Yurdu

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Göztepe - Bursaspor

Fenerbahçe - Karacabey Bld. Spor

Gençlerbirliği - Tuzlaspor

Gaziantep FK - Kocaelispor

M.Başakşehir - Turgutluspor