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Antalya'da lüks cipteki infaz! Ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu

ANTALYA'da lüks cipte, emlak alım satımıyla uğraşan Nihat Taşardı (40), Mehmet Ateş (48) ve Mustafa Tepe'nin (48) vurulduğu tabancada, ölen 3 kişinin de parmak izi olduğu, ellerinde ve elbiselerinde barut gazına rastlandığı belirlendi.

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Antalya'da geçen çarşamba günü meydana gelen olayda emlak alım satım işiyle uğraşan Nihat Taşardı, Mehmet Ateş ve Mustafa Tepe'nin bulunduğu 34 DKF 631 plakalı lüks cip, Şahinbey Caddesi üzerinde sağa yanaşıp, durdu. Üçlü arasında cipte yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız tabancanın ateşlenmesiyle, arka koltukta oturan Nihat Taşardı, yanındaki koltuktaki Mehmet Ateş ile sürücü koltuğundaki Mustafa Tepe, başlarından vuruldu. Nihat Taşardı ile Mustafa Tepe olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ateş ise hastanede hayatını kaybetti.

Tabancada 3 parmak izi

Olay yerindeki ilk incelemede cesetlerin duruşundan ve mermilerin gidiş yönünden, Nihat Taşardı'nın, Tepe ve Ateş'i silahla vurduktan sonra intihar ettiğini değerlendiren polis, detaylı inceleme sonunda farklı bulgulara ulaştı. Cip içinde ve cesetler üzerinde detaylı araştırma yapan polis, olay öncesi boğuşma yaşandığını, bu nedenle ölenlerin ellerinde ve çeşitli yerlerinde morluklar ve yara izi olduğunu tespit etti. Tabanca ve elbiseler üzerinde inceleme yapan ekipler, her 3'ünün de tabanca üzerinde parmak izinin bulunduğunu, elbiseler üzerinde ise barut gazına rastlandığını belirledi. Taşardı, Tepe ve Ateş'in cenazeleri ise dün Antalya'da toprağa verildi.

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