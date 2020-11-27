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Bursa'da bir babanın şok anları: Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans kaza yaptı

BURSA'da yüreklerin ağza geldiği kaza... Yeni doğan bebeği taşıyan ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Bebeğin babası ise arkadan kendi aracıyla takip halindeyken büyük şok yaşadı.

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Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Köprülü Kavşak’ta meydana geldi. Samet Canbolat yönetimindeki 16 AIR 645 plakalı otomobil, Ankara Caddesi’ne dönüş yapan ve sabah saatlerinde doğan bebeğin kuvöz içerisinde bulunduğu Orhan G.’nin kullandığı 16 YP 728 plakalı ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün manevra yaptığı ambulans ağaca çarparak durdu. 

Kazada, sürücüler Orhan G. ile Samet Canpolat yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuvöz içerisindeki bebek, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Araç sürücüleri ise ayakta tedavi edildi.

"Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ya?"

Ambulansı kendi otomobiliyle takip eden bebeğin babası Murat Güneş, büyük panik yaşadı. Sabah doğan bebeğini taşıyan ambulansın kaza yapmasından kötü etkilendiğini ifade eden Baba Güneş, “Bu manzarayı görünce insan şoka girmez mi ya? Sabah 04.30’da doğdu. Başka bir hastaneye gidiyorduk doğduğu hastanede yer olmadığı için” dedi.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Samet Canpolat ise ambulansın hızlı olduğunu ileri sürerek, “Ben aşağıya iniyordum. Ambulans hızlıydı bir anda önüme çıktı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.

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