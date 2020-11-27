Irak'ta terör örgütü PKK'nın karargâh mağarası tespit edildi MSB paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı; terör örgütü PKK'nın karargah olarak kullandığı, 8 odalı bir mağaranın tespit edildiğini görüntülerle birlikte paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda 8 odalı bir mağara tespit etti. Mağara, içerisindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildi" denildi.