Galatasaray'da olağanüstü seçim ertelendi
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Galatasaray'da seçimin yapılamayacağını kulübe iletti.Abone ol
Galatasaray Kulübü, daha önce 19-26 Aralık 2020'de gerçekleşeceği ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının İstanbul Valiliği'nin corona virüsü tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacağını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Derneklerin genel kurullarının yapılması için erteleme süresinin 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığı tarafımıza bildirildi."
Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında pic.twitter.com/9VSVBLuftK— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 27, 2020