Galatasaray'da olağanüstü seçim ertelendi

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Galatasaray'da seçimin yapılamayacağını kulübe iletti.

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Galatasaray Kulübü, daha önce 19-26 Aralık 2020'de gerçekleşeceği ilan edilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının İstanbul Valiliği'nin corona virüsü tedbirleri kapsamında 28 Şubat 2021 tarihine kadar yapılamayacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Derneklerin genel kurullarının yapılması için erteleme süresinin 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldığı tarafımıza bildirildi."