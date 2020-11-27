Aziz Yıldırım, Saffet Sancaklı’ya sahip çıktı

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, Kocaelispor’a verilen 1.5 milyon Dolar'lık borç için sürekli güncellenen kur üzerinden icra takibi yürütülmesi konusunda kent kamuoyundan eleştiri alan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya sahip çıktı.

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Kocaelispor'a verilen 1.5 milyon Dolar borca sürekli güncellenen kur üzerinden icra takibi yürüten MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’ya, Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'dan destek geldi.

Yıldırım, yazılı açıklamasında, “Kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere spor kulüplerimiz çeşitli nedenlerle ekonomik olarak zorluklar yaşamaktadır. Kocaelispor Kulübü’nün de ekonomik olarak sıkıntıda olduğu bir dönemde yine Kocaelispor’un evlatlarından, en büyük destekçilerinden ve halen milletvekili olan Saffet Sancaklı’nın ricası ve aracılığıyla bu sıkıntılarını aşması için 1 buçuk milyon dolar tarafımdan borç olarak Kocaelispor Kulübü’ne verilmiştir.

''İyi niyetimin karşılığını göremedim''

Söz konusu borcun karşılığı olarak tarafıma Kocaelispor Kulübü’nün çekleri verilmiştir. Ancak borç süresinde ödenmediği gibi kulübün sıkıntılarını aşması için yaptığımız tüm iyi niyetli tutum ve davranışlar da karşılığını görmemiştir.

İcra takibi

Bu nedenle ödeme için verilen çekler icra takibine konu edilmiştir. Söz konusu alacağın ve icra takibinin Saffet Sancaklı ile bir ilgili bulunmamaktadır. Alacağın tamamı bana aittir. Bu husus dönemin yöneticileri ve Kocaelispor’un önde gelenleri tarafından çok iyi bilinmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik veya bu sonucu doğuran açıklama ve beyanlara itibar edilmemesini rica ederim” dedi.