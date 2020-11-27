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CHP 20 ildeki koronavirüsten ölüm rakamlarını açıkladı! '21 bin kişi öldü' iddiası

CHP, koronavirüs ölümleriyle ilgili şok bir iddiada bulundu. CHP Covid-19 Danışma Kurulu raporuna göre, mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar 20 CHP'li belediyede 21 bin 84 kişinin "bulaşıcı hastalık" nedeniyle öldü.

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Koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlarla ilgili polemik sürüyor. Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı ancak ölüm rakamlarıyla ilgili CHP başta olmak üzere muhalefet ve STK'ların iddiaları sürüyor. Korona salgınıyla ilgili acil eylem planı hazırlayan CHP, 11 büyükşehir ve 9 il belediyesinin 24 Kasım’a kadar olan ölüm verilerini açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı'na göre 13 bin 14 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı'nın 26 Kasım 2020 tarihli Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye genelinde bugüne kadar 13 bin 14 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 474 bin 606 kişi de koronavirüse yakalandı. 388 bin kişi koronavirüsü yenerek iyileşti.

CHP 14 gün tam sokağa çıkma yasağı istedi

CHP Covid-19 Danışma Kurulu acil eylem planında, 14 gün kapatma ve sonrasında yurttaşlara maddi destek sağlanması çağrısı yapıldı. Kurul, önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden tasarlanabilmesi için gerçek verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini ifade etti.

CHP'ye göre 9 büyükşehir ile 11 ilde 21 bin 84 kişi vefat etti

 Bu değerlendirmede, mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar Covid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle 20 ilde toplam 21 bin 84 kişinin vefat ettiği tespit edildiği belirtildi. Bu rakam Sağlık Bakanlığı'nın aynı tarihlerde arasında açıkladığı Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının neredeyse iki katı olarak kaydedildi.

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