Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında "vatandaşlarımız ne yazıkki önlemlere uymuyor, yeni tedbirler alacağız" açıklaması yaptı. O tedbirler açıklanmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için de belli saatler dışında sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi gün ve saatte başlayacak? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf? AVM'ler, berberler, marketler, restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm ayrıntılar...