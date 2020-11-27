Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu akşam mı başlıyor? Hafta sonu hangi saatlerde sokağa çıkmak yasak olacak? 65 yaş üstü vatandaşlar saat kaçta dışarı çıkabilecek? 20 yaş altı gençlerin yasak saatleri hangileri? İşte hafta sonu yasak saatleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm soruların cevapları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında "vatandaşlarımız ne yazıkki önlemlere uymuyor, yeni tedbirler alacağız" açıklaması yaptı. O tedbirler açıklanmadı ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için de belli saatler dışında sokağa çıkmak yasak. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi gün ve saatte başlayacak? Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Kimler sokağa çıkma yasağından muaf? AVM'ler, berberler, marketler, restoranlar hangi saatlerde açık olacak? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili tüm ayrıntılar...
Koronavirüs vakalarının hızla tırmanmasının ardından yeni tedbirler alındı ve geçtiğimiz haftada hayata geçirildi. Buna göre hafta sonları sabah saat 10:00 ila akşam saat 20:00 saatleri arasında sokağa çıkmak serbest. 65 yaş üstü vatandaşlar sadece 10:00 ile 13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 20 yaş altı gençler ise 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Vatandaşların en merak ettiği soru ise Cuma gecesi sokağa çıkma yasağı var mı?
65 yaş üstü hangi saatlerde dışarı çıkabilecek?
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç) bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
20 yaş altı hangi saatlerde dışarı çıkacak?
20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.