Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'a Gökhan Töre şoku

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına Gökhan Töre eksikliğiyle çıkıyor... Geçtiğimiz günlerde ağrı hisseden Töre'nin, soleus adalesinde zorlanma tespit edildiği paylaşıldı.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Bu arada, Çarşamba günkü idmanda baldırında ağrı hisseden Gökhan Töre'nin adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği aktarıldı.

Töre'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

Deneyimli futbolcunun dev mücadelede forma giyemeyeceği belirtildi.