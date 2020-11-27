Katar Emiri’nden 'Türkiye' açıklaması: Başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim
Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu, İstinye Park’ın yüzde 42’sini satın alan ve Haliçport projesine ortak olan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani, sosyal medyadan dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.Abone ol
CumhurbaşkanI Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle dün Ankara'da bir araya gelmişti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.
"Başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim"
Al-Sani sosyal medyadan Türkiye ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim.
Emirlik Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Katar Emiri Sani’nin ziyaretini tamamlarken, gösterdiği ‘sıcak karşılama’ sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği, Türk halkı ve Cumhurbaşkanı’na ilerleme ve refah dileklerinde bulunduğu belirtildi.