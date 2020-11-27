Katar Emiri’nden 'Türkiye' açıklaması: Başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim

Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu, İstinye Park’ın yüzde 42’sini satın alan ve Haliçport projesine ortak olan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani, sosyal medyadan dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.

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CumhurbaşkanI Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle dün Ankara'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imzalanmıştı.

"Başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim"

Al-Sani sosyal medyadan Türkiye ziyaretiyle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Katar-Türkiye ortaklığı konusunda başarılı bir görüşme turu gerçekleştirdim.