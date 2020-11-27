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TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski: Reform adımlarının atılacağına inanıyoruz

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz" açıklaması yaptı.

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Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile bir araya geldi. TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın da katıldığı toplantı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

"Reform adımlarının atılacağına inanıyoruz"

Ülkemizde ekonomi ve hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında ele alınmasından büyük memnuniyet duyduk. Toplantı kapsamında ekonomik istikrar ve hukuk reformları ile ilgili atılabilecek adımlar konusundaki TÜSİAD görüşlerini sunduk.

Bu alanlardaki reformların güven ve yatırım ortamı bakımından çok önemli olacağını düşünüyoruz.

İş dünyası paydaşları ile iletişimin süreklilik arz etmesini önemsiyor, yapılacak tüm istişareler çerçevesinde reform adımlarının atılacağına inanıyoruz. Sayın Bakanlarımıza bugün sağladıkları istişare ortamı için içtenlikle teşekkür ediyoruz.

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