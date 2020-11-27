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Sudan’daki Etiyopyalı mülteciler yardım bekliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, Etiyopya Ordusu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin arasındaki çatışmalardan kaçarak Sudan’a göç eden Etiyopyalı mültecilere acil yardım çalışması başlattı.

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Etiyopya’nın Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırdı; Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurdu. Yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 50 bin Etiyopyalı Sudan’a göç etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki göç hareketliliğini haber alır almaz İHH İnsani Yardım Vakfı’nın ilgili birimleri harekete geçti. İlk etapta bölgedeki durumu tespit etmek üzere İHH İnsani Diplomasi Birimi ve İHH Afet Yönetimi, Sudan’a giderek yetkililerle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Aynı zamanda İHH Uluslararası İlişkiler Birimi’yle İHH Doğu Afrika Masası da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Sudan yetkilileri ile iletişime geçerek bölgede bir takım istişarelerde bulundu.

UNHCR yetkililerine ayrıca İHH’nın bölgede gerçekleştirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verildi. Daha sonra İHH ekipleri, mültecilerin göç ettikleri Kesele’deki Um Raquba Köyü’ne ve Eritre, Etiyopya ve Sudan ülkelerin sınır noktası konumunda olan Hamdayat Kampı’na giderek saha ziyaretleri gerçekleştirdi. Sınır hattında incelemelerde bulunan İHH Sudan Temsilcisi Bilal Bahçi, İHH olarak keşif çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

Yardım hazırlıkları sürüyor

Ziyaret ve sahadaki durum tespitlerinin ardından bölgede çadır ve barınak kurulumları yapmak üzere ikinci bir ekip gitti. İlk etapta 30 bin Etiyopyalı mülteciye gıda, hijyen, battaniye ve barınma yardımında bulunmayı planlayan İHH, hayırseverlerin destekleriyle kriz sonuna dek mültecileri yalnız bırakmayacak.

Mültecilere yardım için

Beklenen yeni göçlerle birlikte toplamda 100 bin mülteciye ulaşacak olan Sudan’daki Etiyopyalı mağdurlara yardım etmek isteyen hayırseverler, açıklamaya “PROJE KODU 13680” yazarak vakfın banka hesaplarına bağışta bulunabiliyor.

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