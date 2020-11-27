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Katil baba ve oğlu İstanbul’da yakalandı Tekirdağ'da iki kişiyi öldürmüşlerdi

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TEKİRDAĞ'da baba ve oğlu husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan çatışmada öldürdü. Olay sonrası kaçan baba ve oğlu, İstanbul'da polis ekipleri tarafından yakalandı. İkisi birden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gökmen Bektaş ve İlker Korkmaz otomobil ile seyrettikleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde husumetli oldukları Selçuk Karakaş, oğlu Şahin Karataş ve Tolga D. ile karşılaştı.

İki grup arasında başlayan kavga kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

İki kişi hayatını kaybetti

Çatışmada Gökmen Bektaş, İlker Korkmaz ve Tolga D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Bektaş ve Korkmaz, hayatlarını kaybetti.

Durumu ağır olan Tolga D. ise tedaviye alındı.

Katil baba ve oğlu tutuklandı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Selçuk Karakaş ile oğlu Şahin Karakaş'ın İstanbul'a kaçtıklarını tespit etti.

Baba ve oğlu, İstanbul'da kaldıkları farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Tutuklandılar

Gözaltına alınıp Çorlu'ya getirilen şüpheliler, bugün çelik yelek giydirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Baba-oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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