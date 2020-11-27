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AVM'ler bugün kaça kadar açık ne zaman kapanıyor?

Koronavirüs tedbirleri hayat geçti. Haftasonu kısmen sokağa çıkma kısıtlması başlıyor. Peki bugün AVM'ler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte 27 Kasım AVM açılış-kapanış saatleri..

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Bugün AVM'ler kaça kadar açık, 27 Kasım cuma günü kaçta kapanıyor?  Kuaför ve berber çalışma saatleri de covid-19 tedbirleri kapsamında kısıtlandı. Hafta sonu hayata geçirilen sokağa çıkma yasakları ile 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşlar da belirli saat aralıklarında sokağa çıkabilecekler. Çeşitli eğlence mekanları ve kapalı alanlar da kullanıma geçici süre kapatıldı. İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesi haberimizde.

Haftasonu marketler açık mı: Temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 

İlgili genelgede market, berber, kuaför ve AVM'lerin çalışmasına yönelik karar şu şekilde: ''Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir. ''

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