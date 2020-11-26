Bankalar ne zaman açılıyor 2020 banka açılış kapanış saatleri

Koronavirüs vakaları yurt genelinde hızla artmaya başlayınca yeni tedbirler hayata geçirildi. Birçok vatandaş ise bankalar kaçta kapanıyor araştırması yapmaya başladı. Birçok ilde banka çalışma saatleri yeni düzenleme ile değişti. İşte yeni banka çalışma saatleri

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Yeni koronavirüs tedbirlerinin açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de bankaların mesai saatleri oldu. Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı bankalar çalışma saatlerini değiştireceğini açıklamıştı. Peki, bankaların çalışma saatleri nasıl? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte banka mesai saatleri

Bankaların çalışma saatleri: İstanbul Valiliği'nin açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul genelinde bazı bankaların mesai saatleri değişti. Covid-19 salgınının başladığı dönemlerde alınan önlemler geri döndü. Bazı bankalar müşterilerine değişen mesai saatleriyle ilgili bilgilendirme yaptı.

İş Bankası çalışma saatleri: İstanbul özelinde İş Bankası şubelerinin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirildi.

Garanti Bankası çalışma saatleri: Garanti Bankası İstanbul şubeleri, 16 Kasım 2020 itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 arasında çalışmaya başlayacak.

Ziraat Bankası çalışma saatleri: Ziraat Bankası, şubelerde 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

HSBC bankası çalışma saatleri:

HSBC çalışma saatleri 08.30-17.00 arasındadır.

HALK Bank çalışma saatleri:

Halk Bank çalışma saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

Denizbank çalışma saatleri:

Denizbank şubeleri 09.00-17.00 arası hizmet veriyor.

Yapı Kredi bankası çalışma saatleri:

Yapı Kredi Bankası mesai saatleri 09.00-17.00 arasındadır.

AKBANK mesai saatleri 2020

Akbank mesai saatleri olarak hafta içi 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB Bankası çalışma saatleri 2020

TEB bankası 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Kuveyt Türk Bankası çalışma saatleri

Kuveyt Türk şubeleri hafta içi 09:30-12:30 ve 13:30-17:00 (Cuma 14.00-17.00) saatleri arasında hizmet vermektedir.

Vakıfbank çalışma saatleri:

Vakıfbank, 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

ING Bank şubeleri 09.00-17.00 saatleri arasında açık.