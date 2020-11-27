Son dakika Berat Albayrak Varlık Fonu'ndan istifa etti yerine o isim atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan affını isteyen Berat Albayrak Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Albayrak'ın yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun atandığı bildirildi.

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Son dakika haberine göre Berat Albayrak, Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti. Bakanlık görevinde olduğu gibi Varlık Fonu'ndaki pozisyonundan af isteyen Albayrak'ın talebi Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından kabul edildi.

Yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın yanı sıra Arda Ermut'un da Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiğini bildirdi.

Yerine gelen isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Albayrak'ın yerine Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu'nu atadı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, geçmişte Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği genel sekreterliği görevini yürüttü. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Ahmet Burak Dağlıoğlu, IE Business School’da Global Master in Finance ve Bahçeşehir Üniversitesi Strategic Marketing and Brand Management alanlarında çift master yaptı.