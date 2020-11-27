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İstanbul Havalimanı uçuş sayısı bakımından Avrupa'nın zirvesinde

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İSTANBUL Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre, 18-26 Kasım tarihleri arasında uçuş sayısı bakımından Avrupa'nın en çok seferinin yapıldığı havalimanı oldu.

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Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü'nün (EUROCONTROL) verilerine göre 18-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Havalimanı'nda günlük ortalama 500'e yakın uçuş gerçekleşti.

Böylelikle İstanbul Havalimanı söz konusu tarihlerde, Amsterdam Schiphol, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı'ndan 25 Kasım'da 505, 26 Kasım'da 494 sefer yapılırken, bugün ise uçuş sayısının 590 olması bekleniyor. Öte yandan bugün yapılacak 590 sefer ile birlikte 1 Haziran'dan sonraki yeni normalde en yüksek uçuş rakamına ulaşılması bekleniyor.

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