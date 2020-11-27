Son dakika Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberi Parti Sözcüsü Serkan Özcan, duyurdu.

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Koronavirüs siyaset dünyasındaki son hedefi Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu oldu.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahatta olduğunu bildirdi.

Öte yandan Gelecek Partisi'nin resmi Twitter hesabı da Özcan'ın duyurusunu paylaşarak Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı.

"Sağlık durumu iyi evinde istirahatte"

Serkan Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

"Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle”