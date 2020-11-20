İstanbul'un koronavirüs haritası kıpkırmızı! Risksiz ilçe kalmadı
İstanbul'un bugünkü virüs risk haritası da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. İstanbul'da corona virüs açısından riskli olmayan ilçe yok, harita baştan başa kırmızı. İşte İstanbul'un virüs haritası...
Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni önlemler bu akşamdan itibaren devreye giriyor. Tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitim. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğanlar 13.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkabilecek.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra corona virüs salgınında kritik şehirlerden biri İstanbul. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının neredeyse yarısının İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.
İstanbul'un bugünkü virüs risk haritası da durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. İstanbul'da corona virüs açısından riskli olmayan ilçe yok, harita baştan başa kırmızı...
Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar, Ümraniye, Kadıköy.... Artık ilçe isimleri farketmiyor. İstanbul'un corona virüs risk haritası kırmızı alarm veriyor. İşte İstanbul'un virüs haritası...