İstanbul'un koronavirüs haritası kıpkırmızı! Risksiz ilçe kalmadı

Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni önlemler bu akşamdan itibaren devreye giriyor. Tüm eğitim öğretim faaliyetleri yıl sonuna kadar uzaktan eğitim. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak. 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00. 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğanlar 13.00-16.00 saatleri arası sokağa çıkabilecek.