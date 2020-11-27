Numan Kurtulmuş'tan muhalefetin erken seçim talebine yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, muhalefetin erken seçim talebiyle ilgili "Türkiye için bir zaman kaybıdır. Konuşmamız bile vakit israfıdır." dedi.

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Kurtulmuş, 24 TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

10-11 Aralık'ta yapılacak AB Zirvesi'nden beklentisi sorulan Kurtulmuş, Türkiye-AB ilişkileri bakımından zirvenin son derece önemli olacağını gördüklerini söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin hiçbir zaman doğrusal olarak hep aynı istikamette gitmediğini belirten Kurtulmuş, "Türkiye, kendisine çizilen rolü oynayacak bir ülke değildir. Türkiye, yeni dönemde milletlerin bağımsızlığı, devletlerin egemenliği çerçevesinde herkesle eşit ilişkiye vardır. Hem Avrupa'daki ülkelerle eşit bir ilişkiye varız hem de AB'nin kurumsal kimliğiyle ama eşit olarak oturmak, konuşmak şartı ile varız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bazıları çok istekli olsa da kurumsal olarak Avrupa'nın Türkiye'ye karşı bir yaptırım çıkarmayacağını dile getirdi.

Türkiye-AB ilişkilerini eşitlik temelinde sürdürmek noktasında olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, üzerine düşen sorumlulukların hepsini yerine getirmiştir. Şöyle bir haksızlık da var. Ekonomik, siyasi ve demokratik şartları bakımından Türkiye ile kıyas edilemeyecek ülkelerin çok basit süreçler sonucunda AB üyesi haline getirilmiş olması, Türkiye'ye karşı haksızlığın, çifte standardın ve iki yüzlü bir tavrın, tarzın ortada olduğunu gösteriyor. Bunlar, Avrupa'nın ön yargılı tavırlarının sonucu. Avrupa'nın bunlardan kurtulması lazım." diye konuştu.

"Türkiye, bunun altında kalmayacaktır"

İrini Harekatı kapsamında Türk gemisinde yapılan aramaya ilişkin değerlendirmesi sorulan Kurtulmuş, "Bu, bir korsanlıktır, bunu kabul etmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

21. yüzyılda Orta Çağ'ı andıran şekilde uluslararası sularda Türk bandıralı gemide yasa dışı, uluslararası hukuka aykırı arama yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu durum Avrupa'daki bazı siyasetçilerin, bazı çevrelerin zihninin arkasında yer alan Türkiye karşıtlığının bir tezahürüdür. Türkiye düşmanlığının uluslararası sularda ete kemiğe bürünmüş yansımasıdır. Bunu şiddetle protesto ediyoruz, kabul etmiyoruz. Türkiye, bunun altında kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Taç giyen baş akıllanır"

Yeni dönemde ABD-Türkiye ilişkilerinin nasıl şekilleneceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş, Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun, Türkiye-Amerika ilişkileri için de söylenebileceğini vurguladı.

ABD'nin görüş ayrılıklarına rağmen yeni dönemde de Türkiye ile ilişkilerini daha iyi bir seyre getirmek için çaba sarf edeceğini düşündüğünü anlatan Kurtulmuş, "Sayın Biden'ın Türkiye karşıtı olarak algılanabilecek sözleri olabilir ama Türkiye'nin çok güzel bir atasözü var. Taç giyen baş akıllanır. ABD gibi dünyanın çok önemli ülkelerinden birisinin başkanı olan kişinin, Türkiye'ye karşı tavırlarında daha ılımlı, dengeli, daha rasyonel adımlar atacağı kanaatindeyim. Rasyonalite de bunu gerektirir." dedi.

Kurtulmuş, S-400 meselesinin Türkiye-ABD ilişkileri bakımından mazeret olarak kullanılmasının hakkaniyete uygun olmadığını dile getirdi.

"Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı yoktur"

Muhalefetin erken seçim talebine ilişkin Kurtulmuş, "Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı yoktur. Muhalefet partileri erken seçimi dile getirebilir, her zaman muhalefetin gündeminde bu olur. Siyasi şartların erken seçime hiçbir şekilde müsaade etmediği bu şartlar içinde erken seçimi gündeme taşımak, Türkiye için bir zaman kaybıdır. Konuşmamız bile vakit israfıdır." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hissesinin Katar'a devrine ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, ne yaptıklarını iyi bildiklerini, Türkiye'nin mallarını, imkanlarını peşkeş çekmediklerini kaydetti.

Türkiye'de yabancı yatırımın kapısını açtıklarını belirten Kurtulmuş, "Onlar da kazanacak, biz de kazanacağız. Böyle bir mutabakatın içerisindeyiz. Dolayısıyla bunu böyle görmek lazım. Katar'ın şu anda 250'ye yakın firması var. Türkiye'nin 500 tane firması var Katar'da. Katar'da 11 bin Türk vatandaşı çalışıyor. İlişkilerimiz bu seviyede. Daha da ileri gitse kötü mü olur." diye konuştu.

"Öğretmenlik, siyaset alanı değildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlere yönelik ifadeleri sorulan Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun daha dengeli ve sözlerini tartarak konuşması gerektiğini söyledi.

Tehdit anlamına gelebilecek sözlerin söylenmemesi gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz arasında farklı siyasi görüşte insanlar olacak. Öğretmenlik, siyaset alanı değildir. Hükümetin yanında olan öğretmenler, karşısında olan öğretmenler ne demek? Türkiye'yi yöneten bir tane hükümet var. Öğretmenlerimiz de hükümetin yönetimindeki Milli Eğitim Bakanlığının personelidir. Her bir öğretmenimizin bir tane vazifesi vardır, o da öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmektir. AK Parti'nin öğretmenleri, CHP'nin öğretmenleri yoktur. Şiddetle kınıyorum, çok büyük bir yanlıştır, haksızlıktır."