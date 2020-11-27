İnstagram'da sakın bunu denemeyin! Bu fotoğrafı yükleyen hesaplar hemen kapatılıyor
İnternette son günlerde yeniden ortaya çıkan bir fotoğraf şaşkınlık yarattı. Sosyal medya bu fotoğrafın gizemini konuşuyor.
Instagram'da profil fotoğrafı olarak bu görüntüyü koyduğunuzda hesabınız 5 saniye içinde kullanılamaz hale geliyor. Uzmanlar yaptıkları uyarı bu fotoğrafın kesinlikle profil fotoğrafı yapılmamasını öneriyor.
Hürriyet'ten Selim Öztürk'ün haberine göre; Bu fotoğraf aslında yeni değil; yıllar öncesine dayanan bir hikayesi var. Fotoğrafın orijinal ismi Jonathan Galindo olarak geçiyor.
Mavi balina ve momo gibi çocukların hayatlarını tehlikeye atan bir akımın simgesi.
Bu tehlikeli oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek ‘oyun oynamak isteyip istemediklerini' soruyor.