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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan önemli TÜSİAD ve TOBB açıklaması

"İş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık." diyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "İlk görüşmemizi TÜSİAD heyetiyle gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu." açıklaması yaptı.

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Lütfü Ekvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

'Ekonomi ve hukuk reformu' görüşmelerinin ilki

Bu toplantıyla "ekonomi ve hukuk reformu" görüşmelerinin ilki gerçekleştirilmiş oldu. Bakan Elvan, Twitter hesabından TÜSİAD görüşmesini değerledirdi.

Elvan; "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. 

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