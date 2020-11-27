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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener nikah şahidi oldu

Demirören Haber Ajansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün oğlu Furkan Örs'ün nikah şahitliğini yaptı.

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İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün oğlu Mahmut Furkan Örs, hayatını Nilay Şahin ile birleştirdi. Yomra ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen nikah töreninde genç çiftin nikahını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu kıydı. Genç çiftin nikah şahitliklerini ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kenan Şahin ile iş insanı Celil Hekimoğlu yaptı.

Akşener, nikah sonrasında yaptığı teşekkür konuşmasında mutluluklar dileğinde bulunduğu çifte evlilik cüzdanlarını takdim etti. Akşener, nikah töreninin ardından Ankara'ya hareket etti.

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