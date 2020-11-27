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Denizli'de FETÖ'nün sözde Batum imamı yakalandı tabure altından gizli kasa çıktı

Demirören Haber Ajansı

DENİZLİ'de polisin operasyonuyla FETÖ'nün sözde Batum imamı ve sözde Gürcistan eğitim sorumlusu C.D. (47), hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada makyaj masasındaki taburenin altına gizlenmiş kasadan 40 bin dolar ve 5 bin Türk lirası çıktı.

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyesi olan ve firari olarak aranan C.D.'nin hücre evinde saklandığını belirledi. Dün operasyon düzenleyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri örgütün hücre evinde saklanan C.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Gözaltına alınan C.D.'nin 2000 ile 2011 yılları arasında Gürcistan'da örgüte ait Demirel Koleji'nde öğretmenlik ve idarecilik yaptığı, 2001 yılından itibaren sözde Batum imamı ve sözde FETÖ'nün Gürcistan eğitim sorumlusu olduğu belirlendi.

Makyaj taburesi altında 40 bin dolar ve Türk lirası

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri C.D.'nin saklandığı hücre evinde yaptıkları aramada pasaportlar ile dijital materyaller ele geçirirken, yatak odasındaki makyaj masası taburesi altına yapılan gizli kasada 40 bin dolar ve 5 bin lira buldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.

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