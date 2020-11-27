Bursa'da kanlı pusu: Cezaevindeki oğlunu ziyarete giden taksici 9 kurşunla öldürüldü
BURSA'da geçtiğimiz aylarda cezaevine giren oğlunu bugün ziyarete giden taksici, oğlunu göremeden silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 9 mermi isabet eden adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
Olay, Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi Caddesi’nde, saat 14.30 sıralarında yaşandı. Olayın daha öncesinde Taksici Sadık Çayır, 7 Haziran günü park meselesi nedeniyle oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü.
Oğlu tutuklandı: Serdar Umur'un hayatını kaybettiği çatışmada, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Çayır'ın oğlu Alican Çayır ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kanlı pusu: Sadık Çayır, bugün tutuklu oğlunu ziyaret etmek için Bursa H Tipi Cezaevi'ne geldi. Cezaevi önünde görüşme saatini bekleyen Çayır'a kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla art arda ateş etti.
9 kurşun isabet eden Çayır, kanlar içinde yerde kaldı. Çayır ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı.