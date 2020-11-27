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Eskişehirspor'da 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da yapılan Korona virüs testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 antrenörün testleri pozitif çıktı.

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Eskişehirspor'da 3 futbolcu ve 1 personelin korona virüse yakalandığı açıklandı. Konuyla ilgili siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis personelimizin bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde üç futbolcumuz ve bir antrenörümüzün testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştır."

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