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Egemen Bağış'tan Joe Biden açıklaması: Taç giyen baş akıllanır

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Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın geçmişteki Türkiye karşıtı söylemleriyle ilgili "Çok popüler bir Türk atasözü var: 'Taç giyen baş akıllanır.' Dolayısıyla, politikacılar göreve seçildiklerinde sorumluluklarının farkına varıyorlar" dedi.

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Joe Biden yönetimindeki Amerika’nın nasıl bir dış politika uygulayacağı tüm Dünya’da merakla bekleniyor.  Erdoğan karşıtı çıkışları ile bilinen Joe Biden’n özellikle Türkiye’ye yönelik uygulayacağı siyaset sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Dünya kamuoyunun da gündeminde...

The Medialine haber sitesi Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın Türk-ABD ilişkilerinin geleceği ile ilgili görüşlerini aldı.

“Türk-ABD ilişkilerinin 70 yıllık geçmişi var”

Büyükelçi Egemen Bağış röpartajında yaşanılan fikir ayrılıklarını evli çiftler arasında yaşanılanlara benzettiğini söyledi. Bağış “Uzun süredir evli olan çiftler bile her konuda hemfikir değil” dedi ve  Türk– ABD ilişkilerinin 70 yıllık geçmişi olduğunu hatırlattı.

Bağış,  "Farklılıkların olması doğal. neredeyse 30 yıldır evliyim ve karımla her konuda %100 aynı fikirde olmadığım durumlar olsa bile, başarılı bir evliliğimiz var. birbirimize hep destek olduk ve olmaya devam ediyoruz. Her ilişkide güzel günler olduğu gibi daha da güzel günler olur. Türk-Amerikan ilişkilerinin neredeyse 70 yıllık uzun bir geçmişi var, bu yüzden doğal olarak iniş çıkışlarımız var. Her ilişkide olduğu gibi, bazen  farklılıklar olabilir, ancak uzun bir işbirliği ve diyalog geleneğimiz de var ”dedi.

“ Taç giyen baş daha akıllı hale geliyor”

ABD ve Türkiye’nin birbirlerini kaybetmeyi göze alamayacağını belirten Bağış, ABD’li siyasilerin sert söylemlerinin seçim zamanındaki iç kamuoyuna yönelik söylemler olduğunu, ABD’deki yeni yönetimin göreve geldikten sonra  gündem oluşturmayacak  gereksiz şeyler olduğunu söyledi. Egemen Bağış olumlu görüşlerinin yanında bir atasözünü hatırlatarak uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi.

Bağış, “Çok popüler bir Türk atasözü var: 'Taç giyen baş akıllanır.' dolayısıyla, politikacılar göreve seçildiklerinde sorumluluklarının farkına varıyorlar çünkü kurumları tarafından bilgilendiriliyorlar. Ne ABD'nin ne de Türkiye'nin birbirini göz ardı edemeyeceğinin farkına varıp, diyaloğun önemini  anlıyorlar. Deneyimler bize, ABD'li politikacıların kampanyalar sırasında yaptıkları açıklamalara göre değerlendirilmemesi gerektiğini öğretti. Biz kelimelerden daha çok eylemlere bakıyoruz. Sayın Biden , siyaset ve uluslararası ilişkiler dünyasına yeni girmiş değil. Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile geçmişe dayalı ilişkileri var” dedi.

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